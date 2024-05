L’étrange message de soutien de Karim Benzema à l’OL

Plouf ou encore ?

À quelques heures du dernier acte de la Coupe de France entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, Karim Benzema a décidé de soutenir les Gones, son ancien club (2005-2009), en vidéo. Le moins que l’on puisse dire c’est que le rendu n’est pas très convaincant, limite gênant pour le Ballon d’or 2022, qui semble avoir perdu sa flamme pour le football en Arabie saoudite.

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀 Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSG pic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

« C’est aujourd’hui, pas demain, on y est. Donc beaucoup de ce-for, de l’ambition, du courage et s’il vous plaît… éteignez-les ! 6-9 dans la maison, on est ensemble la famille », débite tel un parrain/rappeur en bout de course un Nueve blasé depuis son canapé de Djeddah.

La route est longue hein !