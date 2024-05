Simone Inzaghi reçoit un nouveau trophée

À Milan, deux coachs, deux destins différents.

Quelques heures après l’annonce du départ de Stefano Pioli à l’AC Milan, son homologue interiste Simone Inzaghi a été désigné meilleur entraîneur de la saison de Serie A par un jury de directeurs de médias sportifs. Cette saison, l’Inter Milan, qui vient de passer sous pavillon américain, a remporté le vingtième Scudetto de son histoire au mois d’avril. Arrivé en 2021 sur le banc nerazzurro, Simone Inzaghi, sous contrat jusqu’en 2025, recevra son trophée lors de la dernière journée du championnat ce dimanche contre l’Hellas.

« Ce ne pouvait être que Simone Inzaghi, a déclaré Luigi de Siervo, le patron de la Serie A. En atteignant la consécration absolue parmi les entraîneurs les plus importants de la scène internationale, l’entraîneur des Nerazzurri a conduit son équipe sur un parcours pratiquement parfait, avec la meilleure attaque et la meilleure défense. La conquête du Scudetto et la deuxième étoile historique de l’Inter sont les résultats du travail d’un entraîneur qui a toujours su faire exprimer à ses joueurs un jeu passionnant, tout en maintenant une grande compacité. »

🏆 Il Philadelphia 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 va a… . . . SIMONE INZAGHI 🎉👏 pic.twitter.com/PEvZYV7ff0 — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2024

Pendant que son frère Pippo cherche juste à retrouver un banc.