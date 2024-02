Pippo Inzaghi limogé par la Salernitana

L’addition est Salerne.

Lanterne rouge de Serie A et de nouveau défaite par Empoli vendredi (1-3), la Salernitana a décidé de trancher dans le vif en se séparant de son entraîneur, Filippo Inzaghi. Fabio Liverani, ancienne gloire de la Lazio et dont la dernière expérience sur un banc remonte à l’automne 2022 avec Cagliari, prend le relais. La Salernitana n’a remporté que deux matchs de championnat cette saison (face à la Lazio le 25 novembre, et le Hellas le 30 décembre), reste sur sept rencontres sans succès, et se trouve à six points du premier non-relégable, l’Udinese.

Arrivé en Campanie le 10 octobre dernier, pour remplacer Paulo Sousa – lui aussi licencié en raison du mauvais début de saison des siens –, Inzaghi ne sera donc finalement resté que trois mois. Rusé sur les pelouses, Super Pippo semble l’être moins dans son après-carrière, lui qui a déjà connu sept équipes en dix ans de coaching (AC Milan, Venise, Bologne, Benevento, Brescia, Reggina, et donc Salernitana).

Né hors jeu, Inzaghi est maintenant hors banc.

