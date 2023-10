Filippo Inzaghi au secours de la Salernitana

Le frérot prolongé, il fallait bien que l’aîné assure aussi.

En très grande difficulté en championnat, la Salernitana a choisi de tout changer en limogeant son entraîneur mardi soir. Avant-dernier de Serie A, avec trois points en huit matchs, pour aucune victoire, les Campaniens sont dans l’urgence. En poste depuis février, l’ancien coach de Bordeaux, Paulo Sousa, a ainsi été démis de ses fonctions, alors que les résultats actuels contrastent avec la belle fin de saison passée, où ses joueurs étaient allé décrocher leur maintien.

📄 COMUNICAZIONE UFFICIALE 🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra.#macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/LZ39xnpifh — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 10, 2023

Pour le remplacer, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur un visage bien connu du football italien, un certain Filippo Inzaghi. Passée par le Milan, Venise, Bologne, Benevento, Brescia ou Reggina, l’ancienne terreur des surfaces italiennes peine à se montrer aussi efficace sur les bancs de touche. Jusqu’ici, ses principaux faits d’armes ont été réalisés dans les divisions inférieures, faisant remonter Venise en Série B et Benevento en Série A, avec un titre de champion de deuxième division sous le bras. Si son frère et l’Inter sont malheureusement hors de portée pour lui, remettre Boulaye Dia (un seul but cette saison, 16 buts, six passes décisives l’an dernier) sur de bons rails et se maintenir semblent des objectifs raisonnables.

Décidément à Salerne, ils ne se sont toujours pas remis du départ de Franck Ribéry.

