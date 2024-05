OL-PSG, une finale classée à très haut risque

Sortez casqués.

Alors que la finale de la Coupe de France fait escale à Lille ce samedi en raison d’un stade de France réquisitionné en amont des Jeux olympiques, le dispositif policier s’annonce monstrueux, en écho aux violences de ces dernières années (Nantes-Nice, par exemple) et aussi en raison de la tenue de la finale de la Coupe Gambardella à 17 heures entre… l’OM et Nancy. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a d’ailleurs classé la rencontre entre l’OL et PSG cinq sur cinq sur l’échelle du risque.

31 000 supporters sont attendus, 15 000 dans chaque camp, si bien que 1000 agents de police, de la brigade équestre, de la sécurité des transports publics et même des militaires ont été mobilisés pour l’événement. Les cortèges des Lyonnais et des Parisiens seront strictement encadrés, puisqu’un arrêté préfectoral de périmètre a été décrété entre midi et quatre heures du matin, ce dimanche. L’accès au parvis sera interdit en dehors des espaces réservés à chaque virage. Même les supporters lillois identifiables, pourtant étrangers à la finale, ont été par mesure de précaution interdits de stade ce samedi.

Pour une première finale en province, la tension est au beau fixe.