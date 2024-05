En roue libre, Dortmund se fait fumer à Mayence

Mayence 3-0 Dortmund

Buts : Barreiro (12e) et J. Lee (19e et 23e) pour les Nullfünfer

Heureusement qu’il y a la coupe aux grandes oreilles !

Futur protagoniste de la prochaine finale de la Ligue des champions et également assuré de prendre part à la prochaine édition malgré sa situation au classement (cinquième), le Borussia Dortmund a sombré, avec son équipe bis, sur la pelouse de Mayence (3-0).

L’affaire était déjà entendue bien avant la demi-heure de jeu, puisque les Nullfünfer ont inscrit leurs trois pions en dix minutes. Sur un caviar en retrait de Silvan Widmer, Leandro Barreiro a sonné le pauvre Alexander Meyer (1-0, 12e), tant et si bien que l’éternel remplaçant de Gregor Kobel a commis une bévue monstre sur le deuxième but, signé Lee Jae-sung, en dégageant de manière anémique sur le milieu offensif sud-coréen (2-0, 19e).

Quelques instants plus tard, le même Lee s’est retrouvé, en une touche et du bout du pied gauche, à la conclusion d’un mouvement collectif extrêmement limpide, et s’est offert le doublé (2-0, 23e). Inexistant, y compris dans le second acte, le BvB a vu sa réduction de l’écart, signée Youssoufa Moukoko, refusée (53e).

Un succès inespéré pour le FSV, qui condamne peut-être l’Union Berlin à devoir se sauver lors du barrage de maintien.