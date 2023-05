Pronostic Dortmund Mayence : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Bundesliga

Borussia Dortmund décroche le titre face à Mayence

Ce samedi après-midi, le Borussia Dortmund peut mettre fin à la domination du Bayern Munich, qui a régné sans partage sur la Bundesliga lors des 10 dernières années. Arrivé l’an passé, le coach Terzic a réalisé un excellent travail mais a aussi profité des contre-performances de la formation bavaroise. Un tournant est intervenu le week-end dernier avec la lourde défaite du Bayern à domicile face à Leipzig, tandis que le BVB s’imposait à Augsbourg (0-3). Pris par l’enjeu et rarement vainqueurs ces dernières semaines en déplacement, les Marsupiaux ont longtemps buté sur la défense d’Augsbourg, touchant à plusieurs reprises les montants. Comme un symbole, le BVB a été délivré par Sébastien Haller, auteur d’un doublé. L’attaquant ivoirien, arrivé l’été dernier pour suppléer Haaland, a combattu un cancer lors de la première partie de saison. Revenu il y a quelques mois, l’ancien de l’Ajax a logiquement eu besoin de temps pour retrouver du rythme mais avec 5 buts inscrits lors des 3 dernières rencontres, il pourrait être le monsieur plus de Dortmund pour décrocher le titre. Dans une forme resplendissante à domicile, Dortmund a surclassé tous ses derniers adversaires, Fribourg (5-1), Hertha (4-1), Cologne (6-1), Francfort (4-0), Wolfsbourg (6-0) et Mönchengladbach (5-2). Ce samedi, les supporters du BVB comptent sur un scénario similaire pour vivre une après-midi tranquille.

En effet, Mayence ne joue plus rien dans ce sprint final. 9e de Bundesliga, les Nullfünfer ne peuvent plus jouer l’Europe et sont également assurés du maintien. Cette fin de saison sans enjeu se fait ressentir car Mayence a perdu ses 4 derniers matchs de championnat face à Wolfsbourg, Schalke, l’Eintracht et le week-end dernier à domicile contre Stuttgart (1-4) qui lutte pour ne pas descendre. Dans cette formation, on retrouve Ludovic Ajorque, arrivé lors du mercato hivernal. L’ancien attaquant strasbourgeois avait connu une période intéressante avec 6 buts inscrits depuis son arrivée. Un peu moins en réussite ces derniers temps, Ajorque a débuté sur le banc face à Stuttgart. Dans un Westfalenstadion en ébullition, Dortmund devrait nous livrer une superbe prestation pour s’offrir le titre de champion.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

