Josuha Guilavogui remercie l’arbitre de Bayern-Mayence de l’avoir secouru

Enfin un peu d’amour pour les hommes en noir.

Au milieu de la débâcle de Mayence face aux hommes de Thomas Tüchel (8-1), la soirée de Josuha Guilavogui a été encore plus difficile que celle de ses coéquipiers. Titulaire en défense centrale, le Français a violemment heurté son compatriote Anthony Caci, le laissant sans connaissance au milieu du terrain. Mais alors qu’il commençait à avaler sa langue, l’arbitre de la rencontre Patrick Ittrich l’a directement ajustée, sauvant le joueur d’une potentielle asphyxie.

„Vielen herzlichen Dank für das schnelle Eingreifen und die geleistete Hilfe, @patrick_ittrich, meinen Mitspielern und den Ärzten des @1fsvmainz05!“ — Josuha Guilavogui (@JossGuilavogui) March 10, 2024

Saluant une réaction rapide et adaptée, Josuha Guilavogui a remercié son sauveur sur Twitter/X : « Merci beaucoup à Patrick Ittrich, mes coéquipiers et les médecins de Mayence pour l’intervention rapide et l’aide que vous m’avez apportée. »

On souhaite à Joshua de retrouver rapidement les terrains.

