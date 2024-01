Pronostic Eintracht Francfort Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Eintracht enfonce Mayence

Pour ouvrir la 19e journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort reçoit Mayence vendredi. L’équipe dirigée par Topmoller est en course pour les places européennes. Actuellement, l’Eintracht se trouve en 6e position avec 5 points de retard que Leipzig, 4e. Les partenaires de Niels Nkunku avaient connu une fin d’année 2023 difficile avec 7 défaites en 8 matchs, toutes compétitions confondues mais se sont bien repris. Après avoir dominé le Borussia Mönchengladbach (2-1) pour sa dernière rencontre en 2023, Francfort est parti sur les mêmes bases en réalisant un exploit à Leipzig (0-1). Le week-end dernier, les partenaires du nouvel arrivé van de Beek ont été tenus en échec à Darmstadt (2-2) alors qu’ils menaient de 2 buts. Lors de cette rencontre, Nkounkou a marqué et a fait oublier les absences de Skhiri et Mamoush, partis à la CAN. Skhiri, éliminé avec la Tunisie, devrait être tout de même trop court.

De son côté, Mayence débute cette journée dans la zone de relégation. Le FSV accuse actuellement 3 unités de retard sur le premier non relégable, l’Union Berlin. Lors des 9 dernières journées, Mayence a plutôt limité la casse avec 6 matchs nuls, deux défaites pour une seule victoire. En accumulant les matchs de parité, le FSV ne progresse pas au classement. Le week-end dernier, Mayence n’a pu faire mieux qu’un nul à domicile contre Wolfsbourg (1-1). Avec 2 buts inscrits, les Barreiro ou l’ancien latéral strasbourgeois Caci sont les meilleurs buteurs de cette équipe, ce qui prouve la faiblesse offensive du FSV. Arrivé l’an passé, Ludovic Ajorque a du mal à s’imposer dans son nouveau club et passe le plus clair de son temps sur le banc. A domicile, l’Eintracht devrait prendre le dessus sur Mayence.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

