Le Bayern passe ses nerfs sur Mayence

Bayern Munich 8-1 Mayence

Buts : Kane (13e, 45e+7 et 70e), Goretzka (20e et 90e+2), Müller (47e), Musiala (61e) et Gnabry (66e) pour le Bayern // Amiri (31e) pour Mayence

Plus violent qu’un uppercut du droit d’Anthony Joshua.

Le temps d’un après-midi, le Bayern – toujours bien distancé par Leverkusen – est redevenu un rouleau compresseur, en refaisant le portrait de Mayence (8-1), toujours plus proche de la relégation.

Harry Kane a dépassé les 30 pions marqués en Bundesliga en s’offrant un joli triplé. Il a aussi fait preuve de jugeote pour ne pas annihiler le premier but de Leon Goretzka, finalement auteur d’un doublé.

[🎞️RESUME] 🇩🇪 #Bundesliga 💎 Musiala distribue les caviars 💥 Kane plante un triplé 😍 Gnabry marque le but du week-end 💥Goretzka s'offre un doublé … 🔥 Le Bayern PULVERISE Mayence : 8-1 !https://t.co/a5b4KJi6kk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 9, 2024

Thomas Müller et Musiala ont également pris part à la fête, et le grand blessé Serge Gnabry a régalé sur une espèce de déviation talonnée façon scorpion : sa première réalisation de la saison en Bundesliga. De son côté, le FSV a tout de même signé le plus beau but de la rencontre, avec un coup franc lointain signé Nadiem Amiri et flashé à 115 km/h.

Sept points de retard sur le Bayer Leverkusen, qui, jusqu’au bout, n’aura pas la vie facile.

Le Bayern domine logiquement Mayence