Le Bayer Leverkusen prend toujours plus d’avance en Bundesliga

Bayer Leverkusen 2-1 Mayence

Buts : Xhaka (3e), Andrich (68e) pour le Werkself // Kohr (8e) pour les Rouge et Blanc

Expulsion : Jessic Ngankam (80e) contre Mayence

Il ne fallait pas arriver en retard.

Bien accroché à la première place de Bundesliga depuis le début de saison, le Bayer Leverkusen n’a pas flanché ce vendredi et accroît son avance sur le Bayern Munich grâce à une victoire contre Mayence (2-1). Dès l’entame de match, les leaders se sont mis sur les bons rails grâce à une frappe magistrale de Granit Xhaka (1-0, 3e) – on lui accorde car c’est peut-être simplement un centre complètement raté. Le Suisse s’est ensuite tenu la cuisse de longues secondes, obligeant le staff médical à être sur le qui-vive, avant de célébrer genou en l’air et tout sourire.

Celui s’efface quelques minute plus tard lors de l’égalisation de Dominik Kohr sur un coup de casque (1-1, 8e). Longtemps accroché, Leverkusen a fait la différence au cœur de la deuxième période grâce à une frappe lointaine Robert Andrich et une faute de main du gardien adverse (2-1, 68e). Réduit à dix, Mayence n’a pas réussi à égaliser et laisse son adversaire du soir prendre onze points d’avance sur le Bayern Munich en tête du championnat allemand.

Les hommes de Xabi Alonso ont établi le nouveau record de la plus longue série d’invincibilité, tous compétitions confondues, de l’histoire du pays avec 33 matchs sans défaite.