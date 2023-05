Josuha Guilavogui annonce quitter Wolfsburg et le continent européen

Josuha Guilavogue vers d’autres cieux.

Après presque neuf ans passés à Wolfsburg, Josuha Guilavogui a annoncé qu’il allait faire ses valises. Une décision personnelle, qui s’oppose au souhait de sa direction et de son coach voulant le voir rester, comme il l’a déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe : « C’est le moment de partir, même si j’ai un temps de jeu conséquent, mais qui ne l’est pas assez à mon goût. Je vais avoir 33 ans, je veux un projet où je vais passer encore plus de temps sur le terrain et m’éclater », a expliqué l’international français (7 sélections) qui, s’il pense que son « aventure européenne est sûrement terminée », n’écarte pas la destination saoudienne : « L’Arabie Saoudite ? C’est possible, quand on voit l’intérêt qu’ils ont pour les superstars avec Cristiano Ronaldo, Messi, Busquets, Modrić… C’est un championnat qui va prendre de l’ampleur. »

Il revient de plus sur sa longue période allemande et sa lassitude du modèle footballistique européen : « J’ai appris à devenir un joueur de football professionnel. J’ai appris à faire de ce sport un métier. Attention, j’ai toujours été sérieux, mais c’était un sport pour moi, rassure l’ancien de Saint-Etienne. […] Il y a une culture de tout donner ici, de gagner à tout prix. J’ai appris à tout donner dans la semaine par exemple. En France, on gère un peu la semaine, pour tout donner le week-end. En Allemagne, tu donnes toute la semaine. Et puis, quand je vois ce qu’il s’est passé avec Vinícius à Madrid… Je suis vraiment content que dans un pays comme l’Allemagne, je n’ai jamais été victime de racisme. » En Bundesliga depuis 2014, Guilavogui aura connu la Ligue des champions et le capitanat avec Wolfsburg, ainsi qu’un prêt de six mois entre janvier et juin 2022.

Jolie balle perdue pour l’Hexagone.

