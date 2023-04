Josuha Guilavogui quittera le VfL Wolfsbourg en fin de saison

La fin d’un chapitre.

Josuha Guilavogui quittera le VfL Wolfsbourg et la Basse-Saxe en fin de saison, après être arrivé en septembre 2014, en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de 32 ans avait rejoint les Vert et Blanc en prêt de deux ans et été définitivement acheté en mai 2016 par les Allemands. C’est sur les réseaux sociaux que les Loups ont annoncé la fin de l’histoire entre les deux parties : « La fin d’une ère est proche : Josuha Guilavogui quitte les Loups après la saison. Des discussions sur un travail de suivi après la fin de sa carrière active sont en cours. »

Das Ende einer Ära naht: @JossGuilavogui verlässt die Wölfe nach der Saison. 🐺🥺 Die Gespräche über eine Anschlussbeschäftigung nach Ende seiner aktiven Karriere laufen. "Werde den VfL mit einem Lächeln verlassen" ℹ️➡️ https://t.co/E0uDgmzPYb#VfLWolfsburg pic.twitter.com/S8A6PXX9dO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) April 13, 2023

Cette saison, le joueur formé à l’AS Saint-Étienne qui a commencé sa carrière en 2009, a joué 19 matchs pour un but, toutes compétitions confondues dont 16 en Bundesliga.

On sait déjà qu’il ne retournera pas voir Simeone.

