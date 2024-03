Josuha Guilavogui revient sur son K.-O. face au Bayern

Les images avaient choqué la planète foot.

Josuha Guilavogui était resté longtemps au sol lors de la déroute de Mayence face au Bayern (8-1) du 9 mars dernier. En milieu de premier acte, il avait heurté son compatriote Anthony Caci, perdant connaissance et forçant son évacuation du terrain. Dans un entretien à L’Équipe, le joueur formé dans le Forez est revenu sur cet épisode douloureux. « J’ai une sensation de K.-O.. On m’a raconté des choses que j’ai oubliées. Par exemple, (Nadiem) Amiri m’a mis une gifle pour essayer de me réveiller, je n’en ai pas souvenir, développe-t-il. Quand le doc’ me demande d’ouvrir les yeux, je suis sonné mais je sais qu’on est à Munich, qu’il y a 2-1. Je demande à rejouer même si j’ai mal. Le doc’ et le kiné me disent que j’ai été sans doute inconscient, qu’on ne peut pas prendre le risque. Alors, je pars au vestiaire et je reviens voir mes coéquipiers à la fin. »

L’international français a heureusement très vite pu reprendre une vie normale : « J’ai passé des examens, au niveau de la mémoire, à part la gifle de mon coéquipier, je n’ai rien. J’ai suivi le protocole commotion. D’abord tu peux faire du vélo. Le lendemain, si tu n’as pas de maux de tête, tu peux courir, puis l’entraînement collectif sans contact, puis séance normale. Les sensations étaient bonnes, je suis vite revenu. »

Comme quoi, une défaite 8-1 peut parfois passer au second plan.

