Dortmund et le Milan se neutralisent

Borussia Dortmund 0-0 AC Milan

Un 0-0, mais avec du goût.

Dominateur, surtout en première période, le Borussia Dortmund n’est pas parvenu à trouver la faille, ce mercredi à la maison face au Milan. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Mais en face, le Milan s’est montré solide et discipliné et aurait même pu repartir d’Allemagne avec les trois points.

Ayant à cœur de réagir après la défaite à Paris, la bande de Marco Reus impose d’emblée son fußball. Et c’est Malen qui vient faire passer le premier frisson dans la défense milanaise sur une frappe qui frôle le montant gauche de Mike Maignan, qui semblait battu (28e). Puis c’est au tour de ce diable de Füllkrug de s’illustrer, mais cette fois-ci, le portier français s’illustre (31e). Le Milan est bousculé par des Allemands entreprenants et incisifs. Et sur un corner, Bensebaini réussit une aile de pigeon zlatanesque en direction de Reus, que Musah parvient à dévier miraculeusement (44e).

Il faut attendre le second acte pour voir la première frappe cadrée des hommes de Pioli, avec cette tentative de Pulisic – parfaitement servi par Leão – que Kobel repousse néanmoins sans difficulté (55e). La seconde période est plus ouverte, Dortmund et le Milan se rendent coup pour coup, et les Rossoneri décident d’appuyer sur l’accélérateur dans les dix dernières minutes en se procurant trois grosses occasions. Ni Hernández (82e), ni Chukwueze (85e), ni Reijnders (85e) ne parviennent toutefois à trouver la faille. Deuxième 0-0 consécutif en Ligue des champions pour le Milan qui reste donc au contact du duo de tête franco-anglais, avant le déplacement au Parc des Princes dans deux semaines. Le BvB prend son premier point, mais est toujours bon dernier, avant un déplacement à Newcastle.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Bensebaini, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson – Özcan, Can – Malen (Bynoe-Gittens, 72e), Reus (Nmecha, 72e), Brandt (Adeyemi, 64e) – Füllkrug (Moukoko, 85e). Entraîneur : Edin Terzić.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Thiaw, Tomori, Calabria (Florenzi, 69e) – Pogeba (Adli, 58e), Reijnders, Musah – Leão, Giroud (Okafor, 69e), Pulisic (Chukwueze, 70e). Entraîneur : Stefano Pioli.