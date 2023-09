Le PSG recale Dortmund

PSG 2-0 Dortmund

Buts : Mbappé (SP) (49e), Hakimi (58e) pour le PSG

Mine de rien, ce PSG-Dortmund avait des allures de « match à gagner à tout prix » pour l’écurie managée par Luis Enrique. Après un début de saison décevant en Ligue 1 sur le plan comptable, illustré par la défaite face à l’OGC Nice quatre jours plus tôt, Paris ne devait pas se louper pour sa première soirée européenne. Mission accomplie : trop rarement inquiété par des Allemands en dessous du niveau requis, Paris empoche trois points mérités et s’empare, déjà, de la tête du groupe F.

Paris se montre patient

Avant de voir ses ouailles se jeter dans la gueule du loup parisien, Edin Terzić avait annoncé vouloir s’inspirer de la victoire niçoise au Parc des Princes, mais aussi insisté sur un point primordial : « Chaque erreur nous coûtera un but, avait souligné le coach allemand. S’il n’y a pas d’équilibre, il sera difficile de vaincre le PSG. » Dès le coup d’envoi de ce PSG-Dortmund dans un Parc des Princes au niveau de ce premier rendez-vous européen de la saison, on comprend alors rapidement les intentions de son 5-3-2 : défendre, défendre, défendre et profiter d’approximations parisiennes ou de replacements hasardeux pour piquer en contre avec la vitesse de Karim Adeyemi et de Donyell Malen. C’est bien simple : lors de ce premier acte où le PSG aura monopolisé en moyenne 80% du temps le cuir, la seule occasion allemande sera ce rush de Malen qui trouvera les gants de Gigio Donnarumma sur sa route devant un muret jaune qui n’aura pas eu beaucoup d’occasions de sautiller.

Pour le reste, Paris se heurte à ce bloc bas qu’il tente de contourner par tous les moyens. Mais surtout à ses limites du moment : Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont trop imprécis techniquement pour véritablement mettre le bazar dans l’arrière-garde du BvB, tandis que Mbappé se fait discret. Au total, Paris va frapper onze fois au but, pour un tir cadré, sans vraiment inquiéter Gregor Kobel si ce n’est à deux reprises : une chiche à vingt mètres de Vitinha qui s’est écrasée sur son montant droit, et une combinaison sur corner qui a vu « Dembouz » obliger l’international suisse à détourner sa flèche. À la pause, tout reste encore à faire pour le PSG.

Mbappé et Hakimi délivrent

Forcément agacé de n’avoir su concrétiser son outrageuse domination, le PSG revient fort au retour des vestiaires et va faire la différence. Côté droit, Dembélé déborde et centre pour Kylian Mbappé qui voit sa tentative un poil manquée déviée par le bras de Niklas Süle. Mbappé tire parfaitement son péno, et voilà les Rouge et Bleu devant (1-0, 49e). Dortmund est obligé de se découvrir davantage, mais Paris est lancé : Vitinha et Achraf Hakimi s’amusent dans la surface allemande et le Marocain dégaine un enchaînement crochet-extèr’ du droit qui offre le break à Paris (2-0, 58e).

Le club de la capitale sait qu’il a assommé son adversaire et que le plus dur est fait. Dans son maillot noir et orange, Paris rentre en mode gestion, mais comme souvent, sans grande maîtrise. Tout juste entré en jeu à un quart d’heure du terme, Jamie Bynoe-Gittens attrape le montant droit de Donnarumma sur une astucieuse remise de Niclas Füllkrug. Luis Enrique décide à son tour d’apporter du sang neuf, lance Gonçalo Ramos et Lee Kang-in, et le numéro 9 portugais n’est pas loin de lui donner raison, mais il expédie bien au-dessus un centre en retrait de Dembélé. En fin de match, lancé à deux reprises seul au but, Mbappé manque de corser l’addition, puis de s’offrir une passe dé, mais Ramos voit son premier pion parisien refusé pour un hors-jeu. Tant pis, l’essentiel est là, car Paris a gagné sous les applaudissements nourris du Parc des Princes.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Škriniar, Marquinhos, Hernandez (Danilo, 88e) – Ugarte, Vitinha (Lee Kang-In, 80e), Zaïre-Emery – Mbappé, Dembélé, Kolo-Muani (Ramos, 80e). Entraîneur : Luis Enrique.

Dortumund (5-3-2) : Kobel – Schlotterbeck, Hummels, Süle, Wolf (Bynoe-Gittens, 76e), Ryerson – Can (Bensebaini, 78e), Brandt (Reus, 62e), Sabitzer – Adeyemi , Malen (Fülkrug, 62e). Entraîneur : Edin Terzić.

