Hakimi, latéral en extase

Ce n’est pas toujours facile de défendre lors d’un match de Ligue des champions. Les attaquants adverses vont vite, les yeux du monde sont rivés sur vous, et il suffit d’être en retard de quelques centièmes de seconde pour se faire éliminer par un impitoyable crochet. Jérôme Boateng en sait quelque chose – il est devenu un meme du fait de Messi – et il va pouvoir susurrer à l’oreille de Mats Hummels quelques mots dans la langue de Goethe pour l’aider à vivre avec. C’est le bourreau des Bleus au Mondial 2014 qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui s’est fait foudroyer par Achraf Hakimi, à l’heure de jeu, avant de contempler le Marocain se faire plaisir en claquant un extérieur du pied droit pour mettre le PSG à l’abri. Sans le savoir, Hummels a permis à Hakimi de valider son début de saison rempli d’espoirs.

À l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur

« C’est le jeu. C’est sorti tout seul. Achraf et moi avons bien combiné, c’est top ! » Vitinha était forcément heureux d’avoir pris part à cette toile de maître, d’avoir été celui qui a filé le bon pinceau à Hakimi pour terminer cette œuvre. Face à Dortmund, l’ancien Borussen a délivré une prestation de premier ordre dans un nouveau rôle qui lui sied à merveille. Que ce soit en phase défensive ou offensive, tout le monde a pu apercevoir depuis quelques semaines que le latéral droit de métier jouait beaucoup plus à l’intérieur du jeu. Un positionnement qui lui permet de combiner plus facilement avec ses milieux, Warren Zaïre-Emery notamment, qui lui permet aussi d’accentuer la pression dans le cœur du jeu lorsqu’il faut récupérer. Surtout, cette invention de Luis Enrique autorise Hakimi à se projeter haut, très haut, et il n’est ainsi pas rare de le voir régulièrement aux abords de la surface adverse.

Ohhh l'action magnifique de Achraf Hakimi et Vitinha qui permet au PSG de mener 2-0 🤩 L'enchaînement crochet-extérieur du pied 😳#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/9kahNmjWuu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

Face à Lens, fin août, il s’était déjà retrouvé en position d’attaquant à deux reprises sans parvenir à marquer, laissant au coup de sifflet final plus de regrets que de raisons de s’enthousiasmer. Ce mardi soir, sa lucidité face au but est venue récompenser un match plein dans tous les domaines : il a été le Parisien qui a touché le plus de ballons (119), celui qui a récupéré le plus de ballons (13) ou encore même le deuxième meilleur dribbleur parisien du soir derrière Kyk’s. « Il (Luis Enrique) me demande de plus jouer à l’intérieur, que je prenne le ballon et que je joue avec confiance, racontait Hakimi à Lyon après le cinglant succès parisien dans le Rhône (1-4). J’espère continuer comme ça. » Après une fin de saison dernière où le nom d’Hakimi était rarement sorti dans la presse pour de bonnes raisons, tout Paris l’espère aussi.

