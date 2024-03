Dortmund terrasse le Bayern

Bayern Munich 0-2 Borussia Dortmund

Buts : Adeyemi (10e) et Ryerson (83e) pour le BvB

Pour le suspens, c’est sûrement terminé.

Pour le 110e Klassiker de l’histoire de la Bundesliga, les joueurs d’Edin Terzić ont su faire le dos rond et piquer lorsqu’il le fallait pour décrocher leur premier succès en terres bavaroises depuis 10 ans (0-2). C’est Karim Adeyemi qui a profité d’une petite faute de main de Sven Ulreich en première période pour ouvrir le score (0-1, 10e), tandis que Julian Ryerson a fait le break en fin de match à la suite d’une très belle action collective des Borussen (0-2, 83e). Dix, c’est aussi le nombre de matchs sans victoire face à leur plus grand rival que les hommes de la Ruhr voulaient effacer. Série terminée donc pour le BvB, qui a presque définitivement mis un terme au suspens dans la course au titre, car avec 13 points de retard à 7 journées de la fin, le Bayern Munich ne décrochera vraisemblablement pas un 12e titre consécutif en Bundesliga. Largement dominateurs, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas réussi à tromper la vigilance d’un bon Alexander Meyer dans les buts.

❗️BORUSSIA DORTMUND gewinnt in München! pic.twitter.com/HrA5BlDFqk — Borussia Dortmund (@BVB) March 30, 2024

En fin de match, Harry Kane a cru réduire le score, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu, alors que la VAR s’était signalée en première période en prenant la bonne décision sur une action défensive de grande classe de Mats Hummels. Un but refusé, parfait pour clôturer un samedi de rêve pour Leverkusen, moins pour l’armoire à trophées de Harry Kane.

Il y a désormais plus de points d’écart entre le premier et le deuxième (13) qu’entre le dauphin et le cinquième (10), Leipzig.