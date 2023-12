Leverkusen frustré par Dortmund

Leverkusen 1-1 Dortmund

Buts : Boniface (79e) pour le Bayer // Ryerson (4e) pour le BvB

Il faudra s’en contenter.

Irrésistible depuis le début de la saison (11 victoires et un nul), le Bayer Leverkusen n’a pu faire mieux qu’un match nul face au Borussia Dortmund lors de ce choc de la 13e journée de Bundesliga (1-1). Dès le début de la rencontre, le BvB refroidit l’ambiance de la BayArena. À la suite d’une belle action collective, l’arrière gauche norvégien Julian Ryerson, servi astucieusement dans la surface par Niclas Füllkrug, croise parfaitement sa frappe pour tromper Lukáš Hrádecký (0-1, 4e). Maladroits et gênés par le bloc bas de Dortmund, les hommes de Xabi Alonso loupent leur entame de match. Granit Xhaka croit remettre son équipe dans le droit chemin grâce à un missile aux 25 mètres, mais son tir n’accroche pas le cadre de Gregor Kobel (21e). Le coup franc direct d’Alejandro Grimaldo est lui repoussé par le portier du BvB (30e), mais la menace se fait toujours plus grande. Juste avant la fin du premier acte, Florian Wirtz pense délivrer son équipe, mais son but est refusé pour hors-jeu (45e+2).

Revenu bien plus conquérant au retour des vestiaires, le club de la Ruhr continue de buter sur le mur jaune, à l’image des tentatives de Grimaldo (50e), Exequiel Palacios puis Wirtz (62e). Tandis que des flocons de neige tombent sur la pelouse, Leverkusen voit le temps défiler et ne trouve toujours pas de solution. Même quand Mats Hummels se troue et loupe sa relance, Xhaka, seul aux 18 mètres, gâche une énorme occasion (73e). C’est finalement Victor Boniface qui sauve les siens : sur une percée plein axe d’Odilon Kossounou, Wirtz, trouvé côté gauche, centre fort pour l’attaquant nigérian, qui pousse le cuir au fond des filets (1-1, 79e). Maigre consolation pour le Werkself, largement au-dessus de son adversaire du soir, et dont la série de huit victoires consécutives prend fin. En attendant que la rencontre Bayern Munich-Union Berlin se joue, le Bayer conserve provisoirement la tête du championnat. De son côté, Dortmund revient à un point de Leipzig, quatrième.

Thomas Tuchel se frotte les mains.

Leverkusen (3-4-3) : Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Xhaka, Palacios (Schick, 78e), Grimaldo – Hofmann (Adli, 64e), Boniface, Wirtz. Entraîneur : Xabi Alonso.

Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (Papadopoulos ,64e), Wolf – Sabitzer, Can – Reus. (Meunier, 84e), Brandt, Bynoe-Gittens (Adeyemi, 64e) – Fullkrug. Entraîneur : Edin Terzic.

