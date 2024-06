Dortmund a déjà trouvé son nouvel entraîneur

Le banc de Dortmund n’est pas resté vide très longtemps.

Au lendemain de la démission d’Edin Terzić, le Borussia Dortmund a intronisé ce vendredi son nouveau coach en la personne de Nuri Şahin, âgé de seulement 35 ans. L’ancien international turc – jusqu’ici entraîneur adjoint du club – s’engage comme entraîneur principal avec le BvB jusqu’en 2027. « C’est un grand honneur pour moi d’être l’entraîneur du Borussia Dortmund, a-t-il affirmé dans le communiqué du club. Je me réjouis énormément de ma mission au BvB. Dès le premier jour, nous allons tout faire avec beaucoup d’énergie et une grande passion pour avoir le maximum de succès possible. »

Nuri Şahin connaît très bien la maison puisqu’il en a porté les couleurs et y a même été formé entre 2001 et 2005. C’est avec le club finaliste de Ligue des champions 2024 qu’il fait ses premiers pas en professionnel et devient d’ailleurs le plus jeune joueur à avoir joué en Bundesliga. Après y avoir joué entre 2005 et 2011 – et remporté la Bundesliga, il revient au club d’abord sous forme en prêt en 2013, avant d’y signer à nouveau en 2014 et d’y rester quatre saisons. Après sa retraite de joueur en 2021, il était donc revenu en tant qu’adjoint d’Edin Terzić en janvier dernier, après deux saisons sur le banc d’Antalyaspor (Turquie).

A new head coach. pic.twitter.com/BGnBd823gu — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

Une continuité logique après la démission inattendue.