Pronostic Bayer Leverkusen Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Léger avantage Leverkusen dans un match ouvert contre Dortmund ?

Leverkusen n’a pas l’air décidé à arrêter cette folle série qui dure depuis le début de la saison. Toujours leader du championnat avec seulement 2 points laissés en route lors du match contre le Bayern (2-2), le Bayer l’est aussi en C3 avec un 5 sur 5 en faisant légèrement tourner l’équipe à chaque fois. Ce fut le cas cette semaine contre Hacken (0-2), sans trop trembler avant ce match important. Le travail réalisé par Xabi Alonso est exemplaire, à l’image des récentes victoires sur l’Union Berlin (4-0) et le Werder (0-3) en Bundes. L’absence majeure que devra gérer le technicien espagnol est celle a priori du jeune crack Wirtz (3 buts, 5 passes en championnat), mais les solutions ne manquent pas sur le banc pour le remplacer. À commencer par le performant Hofmann (5 buts, 5 passes), et les moins utilisés mais tout aussi talentueux Adli (ex-Toulouse), Tella (ex-Burnley) et Hlozek (ex-Sparta Prague). Ce n’est pas tout, puisque le buteur de l’équipe Boniface (7 buts et 5 passes en Bundesliga, 4 buts en C3) sera maintenant en concurrence avec le revenant Schick qui a fêté son retour avec un but ce jeudi. Mais le danger vient en grande partie du travail des deux pistons titulaires Frimpong (4 buts, 5 passes) et Grimaldo (7 buts, 4 passes) qui ont d’ailleurs été mis au repos jeudi et qui seront frais ce dimanche.

Presque 12 ans après son dernier titre en Bundesliga, le BvB est mal parti pour venir le décrocher cette année, puisqu’il accuse déjà 10 points de retard sur le leader, et n’est même pas sur le podium (c’est Stuttgart qui squatte la 3e place). Leur cas ne s’est pas arrangé avec les deux défaites de rang contre le Bayern (0-4) et Stuttgart justement avant la trêve (2-1). Mais ça va beaucoup mieux depuis leur victoire contre Mönchengladbach (4-2) et la qualification déjà acquise en C1 grâce au succès à San Siro contre le Milan cette semaine (1-3). Dortmund pourra compter sur ses joueurs majeurs, puisque seuls Nmecha et Süle sont incertains. Julian Brandt (4 buts, 4 passes) semble avoir repris le flambeau après le départ de Bellingham, et devrait être titulaire derrière l’international allemand Niclas Fullkrug (4 buts en Bundesliga) et le Néerlandais Malen (4 buts également). Même si cette équipe de Dortmund est performante en LDC, elle n’en reste pas moins inquiétante en Bundesliga, et le défi est énorme contre une équipe qui n’a toujours pas connu la défaite. La rencontre pourrait en revanche être spectaculaire au vu du potentiel offensif des deux équipes et leur moyenne de buts (presque 4 buts par match pour les deux équipes). Le danger viendra à nouveau des deux pistons Grimaldo et Frimpong, qui ont d’ailleurs tous les deux marqué lors de la dernière journée de championnat.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

