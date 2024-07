Le récap du jour : Olmo, penos et MasCoq

Le football est de retour à l’Euro, et rien ne change : toujours pas de but pour l’équipe de France, mais un nouveau tour de passé. Dans le même temps, le pays hôte a pris la porte et l’Espagne retrouve des couleurs. Voici tout ce qu’il s’est passé ce vendredi 5 juillet, à l’Euro et surtout en dehors.

Les quarts de finale prenaient leurs droits en ce vendredi 5 juillet, et ils n’ont pas ménagé les supporters en matière de suspense ! En lever de rideau, l’Espagne et l’Allemagne ont offert un sacré thriller qui s’est joué à la dernière minute de la prolongation. Si Dani Olmo pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score, Florian Wirtz a rappelé pourquoi il était l’un des hommes de la saison, avant que l’inattendu Mikel Merino ne place sa tête à la 120e minute pour crucifier le pays hôte. En deuxième partie de journée, c’est la France qui s’est imposée face au Portugal, en remportant sa première séance de tirs au but depuis 1998. Un succès important, à défaut d’avoir été flamboyant, qui offre aux Bleus le droit de retrouver leurs voisins espagnols en demi-finales, mardi prochain.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Dani Olmo

Entré en jeu dès la 8e minute de jeu après la blessure de Pedri, Dani Olmo ne s’attendait certainement pas à vivre un tel après-midi. D’abord buteur, d’une belle frappe en première intention à l’entrée de la surface, il a ensuite délivré un amour de ballon pour Merino, à la dernière minute de la prolongation. Entre-temps, il a passé son temps à faire mal à la défense allemande et s’est souvent fait remarquer par ses bons choix dans le jeu. Élu homme du match, il sera, cette fois-ci, très attendu contre la France, alors que Pedri ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre les Bleus.

Scored the opener ✔️ Assisted the winner✔️ Dani Olmo produced a brilliant performance 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/v2fwL46sP8 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2024

Après Marcus Thuram ou Jules Koundé, voici les mots très fort de Mascoq, la mascotte de l’équipe de France… pic.twitter.com/VOD0YeC8ob — SO FOOT (@sofoot) July 5, 2024

Si vous ne connaissiez pas MasCoq, présentation express de celui qui a pris 70 voitures différentes pour venir, en stop, voir les Bleus en Allemagne.

La stat pas piquée des Teutons : 26

Voilà 26 ans que les Bleus n’avaient plus remporté de séance de tirs au but. En l’emportant dans l’exercice face au Portugal, les Tricolores mettent fin à une série de trois séances consécutives perdues depuis leur dernière remportée en 1998, lors de la Coupe du monde à la maison. Pire : depuis ce quart de finale remporté face à l’Italie de Luigi Di Biagio, la France avait concédé tous les tirs au but à laquelle elle avait dû faire face : en 2006, en 2021 et en 2022.

🇫🇷 La France a remporté une séance de tirs au but en tournoi majeur pour la 1re fois depuis 1998 contre l’Italie au Mondial. #FRAPOR — Stats Foot (@Statsdufoot) July 5, 2024

Les Bleus qui passent en demi-finales aux tirs au but, ça valait bien ce genre de photo iconique ! Oui, la défense tricolore plane sur cet Euro, comme elle plane sur les photos.

De l’autre côté du mur

3,3 millions, c’est le nombre de procurations de vote effectuées depuis le 10 juin, date des élections européennes. Marine Le Pen, elle, va jusqu’à remettre en cause les « leçons de morale » de Kylian Mbappé concernant les législatives. En attendant les résultats du deuxième tour, demandez-vous ce que vous feriez avec 126 000 euros. Car c’est la somme à laquelle a été adjugée une pendule impériale ayant appartenu à Napoléon Ier (datant de 1813) et vendue aux enchères en Bretagne. Enfin, petit conseil du jour : sachez qu’arrêter le téléphone ou l’ordinateur pendant une semaine permet de réparer l’image que l’on a de soi. Ce sont les scientifiques canadiens qui le disent.

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Find yourself someone who looks at you the way Cristiano Ronaldo looks at Roberto Martínez. #EURO2024 #PORFRA #ronaldo𓃵 pic.twitter.com/GoFcorRwUn — Emanuel Roşu (@Emishor) July 5, 2024

À 39 ans, Cristiano Ronaldo n’est vraiment plus tout jeune. Alors quand vient la mi-temps de la prolongation, il est toujours important de se reposer autant que possible. Même si sur ce coup, on se demande s’il n’est pas simplement en train de crusher sur Roberto Martínez.

