Pronostic Dortmund Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Un Dortmund – Milan avec des buts de chaque côté

Dans le même groupe que le PSG, le Borussia Dortmund et le Milan AC s’affrontent ce mercredi en Allemagne. Le BVB semble affecté en ce début de saison, par la perte du titre lors de l’ultime journée de championnat l’an passé. Lees Marsupiaux occupent seulement la 4e place de Bundesliga, et ils manquent de régularité dans leurs prestations. Pour son 1er match de Ligue des Champions, Dortmund avait même surpris en présentant une formation très défensive au Parc des Princes, un schéma de jeu qui va contre l’ADN de ce club. Au final, ce choix s’est avéré perdant puisque Paris a réussi à s’imposer tandis que le BVB ne s’est pas montré dangereux (2-0). Le week-end dernier, Dortmund pouvait se retrouver en danger face à une solide équipe d’Hoffenheim mais s’est facilement imposé grâce à sa recrue Fullkrug et l’expérimenté capitaine Marco Reus. Souvent sur le banc dans cette entame de saison, Reus a prouvé à Terzic qu’il pouvait compter sur lui puisqu’il a été décisif lors des deux derniers succès. Ce mercredi, le BVB ne peut pas se permettre de perdre car il compromettrait fortement ses chances de qualification. Devant leur public, les Marsupiaux devraient proposer leur jeu traditionnel tourné vers l’attaque.

En face, le Milan AC se présente dans cette affiche avec plus de certitudes. En effet, les Rossoneri se montrent plus réguliers que Dortmund dans leurs résultats, même s’ils ont connu un jour sans dans le derby face à l’Inter. De plus, les partenaires de Mike Maignan n’ont pas eu de réussite lors de la 1ère journée de Ligue des Champions face à Newcastle. Largement dominateurs, les Milanais ont multiplié les opportunités sans pouvoir faire la différence (0-0). Sur une excellente série de 3 victoires consécutives, le Milan AC vient de s’imposer en Serie A face à une formation engagée en Ligue des Champions, la Lazio Rome (2-0). Lors de cette rencontre, le portugais Leao s’est signalé en délivrant les 2 passes décisives. L’ancien Lillois devrait former le trio offensif avec Olivier Giroud et Pulisic. Capable de se projeter rapidement vers l’avant, le Milan AC pourrait profiter des espaces laissés pour faire la différence.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

