Pronostic Milan Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Milan ne lâche rien contre le Borussia Dortmund

Ce groupe F de la Ligue des Champions est l’un des plus relevés et serrés de la compétition. En effet, les 4 formations sont toujours en course pour décrocher leurs places pour les 8es de finale de la C1. Actuellement, le club milanais est en troisième place avec 2 unités de retard sur le leader qui n’est autre que son adversaire du jour, le Borussia Dortmund. Après avoir aligné deux matchs nuls face à Newcastle et Dortmund (0-0), les Rossoneri se sont inclinés au Parc des Princes face au PSG (3-0). En revanche, les Milanais ont parfaitement abordé le match retour pour prendre le dessus sur les Parisiens à San Siro (2-1) avec une excellente prestation, notamment de Rafael Leao mais aussi de l’inusable Olivier Giroud. Cette victoire était cruciale pour conserver ses chances dans ce groupe qui n’a jamais semblé aussi indécis. En Serie A, les hommes de Pioli viennent de se reprendre après 4 journées sans la moindre victoire, en dominant la Fiorentina (1-0) grâce à Théo Hernandez. Ce succès a permis aux Lombards de rester sur le podium en 3e position, et de revenir un peu sur le duo de tête formé par la Juventus et l’Inter qui s’opposaient et n’ont pu se départager. Pour affronter le Borussia, Pioli va récupérer Giroud (suspendu ce week-end), mais peut-être pas Leao, blessé juste avant la trêve internationale et forfait depuis.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Une nouvelle fois vice-champion d’Allemagne en titre, le Borussia Dortmund aimerait sortir des poules dans cette C1 comme l’an dernier. Solide dans son entame de Bundesliga, la bande à Terzic avait en revanche récemment perdu contre le Bayern dans le Klassiker et sur la pelouse de Stuttgart avant la trêve international. Le week-end dernier, les partenaires de Marco Reus se sont fait peur en se retrouvant menés de 2 buts mais sont parvenus à renverser le score pour s’imposer au final assez tranquillement face à Gladbach’ (4-2). En Ligue des Champions, les Allemands sont partis doucement avec un revers au Parc face au PSG (2-0) et en concédant le nul à domicile face au Milan (0-0). En revanche, les Marsupiaux sont montés en puissance lors des 2 rencontres face à Newcastle. S’imposant deux fois 0-1 et 2-0, Dortmund occupe la tête de la poule avec 7 points et serait quasiment assuré de se qualifier pour les 8es de finale en cas de succès à San Siro. Si le BVB nous offre des affiches spectaculaires en Bundesliga, il est nettement plus pragmatique en C1 avec seulement 3 buts inscrits pour 2 encaissés. Vainqueur du PSG devant son public il y a 3 semaines, le Milan AC pourrait encore s’imposer à San Siro.

► Le pari « Victoire Milan » est coté à 1,95 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 195€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,84 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 184€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Giroud buteur » est coté à 2,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 267€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Milan AC – Borussia Dortmund avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Milan AC Borussia Dortmund encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Dortmund et le Milan se neutralisent