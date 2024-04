Nasser al-Khelaïfi : « On a joué comme si on était au Parc »

Les remerciements présidentiels.

Une qualification du PSG en Ligue des champions est très souvent synonyme de prise de parole de Nasser al-Khelaïfi. Celle à Barcelone, ce mardi soir, n’a pas dérogé à la règle et le président parisien est venu partager sa grande satisfaction, dans un français approximatif, au micro de Canal + : « On a les meilleurs supporters au monde, Merci ! On a joué ici comme si on était chez nous, au Parc ». Il a également rappelé sa fierté de « jouer pour la France ».

Un patron content, mais qui n’a pas oublié de se projeter sur la suite, avec un calendrier chargé rythmé par les objectifs du PSG, qui retrouvera Dortmund en demi-finales. « On veut célébrer ce soir, mais ce n’est pas fini. On veut penser maintenant à gagner le championnat, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien. On a Dortmund aussi bien entendu, mais le championnat est très important. On veut aussi calmer les choses, réfléchir à ce qu’on a fait de bien et de moins bien et ne pas dire trop de choses. »

"On a les meilleurs supporters du monde […] Paris joue pour la France, on est fiers de ça !" 🗣 Les premiers mots de Nasser al-Khelaïfi après la qualification du PSG 💬#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/8sq0wqtd5B — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2024

Une qualif qui a sans doute plu à un autre président.

Kylian Mbappé réaffirme sa fierté d'être Parisien