La presse catalane enrage contre l’arbitrage après Barça-PSG

¡ El Seum !

L’élimination du FC Barcelone face au PSG en quarts de finale de la Ligue des champions a du mal à passer en Catalogne, où les supporters et la presse en veulent à… l’arbitrage d’Istvan Kovács. Le carton rouge donné à Ronald Araújo pour sa faute sur Bradley Barcola est « discutable » pour Mundo Deportivo, qui parle d’un « rouge létal » sur sa Une. Le quotidien catalan explique que cette décision a rendu la « mission impossible » au Barça, tout en glissant une petite pique au président du PSG : « Le PDG de la Superligue était dans la loge aux côtés de Nasser al-Khelaifi, totalement contre et très bien considéré par l’UEFA. Bizarre. »

L’autre journal catalan, Sport, pousse le bouchon un peu plus loin, parlant du « scandale de Montjuïc ». Les Blaugrana auraient dû, d’après lui, obtenir un penalty après un retour de Vitinha sur İlkay Gündoğan peu après l’heure de jeu. Ousmane Dembélé n’est pas non plus épargné : « L’argent a toujours été sa priorité, le Barça, il s’en foutait. » Du côté des micros, la RAC 1 constate que l’expulsion du défenseur barcelonais a « radicalement changé le visage de la rencontre » et met en avant la domination du PSG, « qui a assiégé le but blaugrana » pour renverser la situation.

Forcément, les médias pro-madrilènes, eux, n’en ont que pour… Kylian Mbappé.

