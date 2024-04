Joan Laporta a invité Nicolas Sarkozy pour Barça-PSG

Une rencontre présidentielle.

Ce mardi, on peut s’attendre à voir un nouveau florilège de célébrités en tribunes lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Barça et le PSG. Et l’une d’entre elles pourrait bien être Nicolas Sarkozy. D’après les informations de Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a invité l’ancien président de la République à assister au match retour au stade de Montjuïc. Les deux hommes entretiendraient une relation très cordiale selon le quotidien catalan.

Nicolas Sarkozy est un habitué du Parc des Princes, lui qui y est régulièrement aperçu dans le carré VIP. Il était notamment présent lors du match aller remporté la semaine dernière par le Barça. L’ancien président a aussi déjà connu les joies des déplacements, puisqu’il était présent lors de la fameuse remontada au Camp Nou en 2017.

Sinon, regardez bien dans les virages : un Manuel Valls pourrait aussi s’y cacher.

