Sébastien Haller absent plusieurs semaines

En voilà un qui a un peu trop célébré à Abidjan.

Buteur et héros de la Côte d’Ivoire en finale de la CAN contre le Nigéria, Sébastien Haller avait été remplacé en fin de rencontre en raison d’une gêne à la cheville. Ce vendredi, le Borussia Dortmund a annoncé que l’attaquant serait absent plusieurs semaines : « Les examens effectués vendredi matin à Dortmund ont révélé que la blessure à la cheville de Haller, contractée à la mi-décembre contre Mayence, s’était rouverte. L’attaquant devra à nouveau observer une pause pour le moment. » L’attaquant loupera donc le prochain match de Ligue des champions du BVB, face au PSV Eindhoven.

Cette blessure contractée contre Mayence en décembre avait éloigné Haller des terrains pendant un mois. Il avait fait son retour lors des matchs à élimination directe de la CAN. Cette saison, l’attaquant n’a toujours pas fait trembler les filets en Bundesliga lors des douze rencontres qu’il a disputées et a inscrit ses deux seuls buts de la saison en Coupe d’Allemagne, face à Schott Mainz, équipe de quatrième division.

🤕 Der #BVB muss vorerst auf @HallerSeb verzichten. Der ivorische Nationalspieler hat sich im Finale des Afrika Cups am Sprunggelenk verletzt und musste kurz vor Schluss ausgewechselt werden.

Get well soon, Seb! 🙏

Weitere Infos: 🗞️ https://t.co/8WAUXVVJ55

— Borussia Dortmund (@BVB) February 16, 2024