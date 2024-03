José Luis Chilavert s’en prend à Vinícius Júnior : « Le football est pour les hommes »

En toute délicatesse.

En conférence de presse ce lundi, Vinícius Júnior avait fondu en larmes au moment d’évoquer le racisme qu’il subit. Cette réaction n’a pas semblé toucher José Luis Chilavert, l’ancien gardien de but paraguayen passé par Strasbourg, connu pour ses buts sur coup franc. « Du pain et des jeux, le premier à insulter et attaquer ses rivaux, c’est lui. Ne sois pas un pé*é, le football est pour les hommes », a-t-il posté sur son compte Twitter/X.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Après une carrière de gardien très prolifique (12 buts), Chilavert s’était présenté à l’élection présidentielle du Paraguay en 2023, présentant des idées réactionnaires, après s’être affilié à des personnalités d’extrême droite. Il avait cependant échoué, récoltant tout juste 2% des voix lors du premier tour du scrutin, malgré son immense popularité au pays.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

Le « Trump du Paraguay » prend vraiment son rôle à cœur.

