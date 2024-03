Interrogé sur le racisme qu’il subit, Vinícius Júnior fond en larmes

À la veille de la rencontre contre l’Espagne au stade Santiago-Bernabéu ce mardi (21h30), Vinícius Júnior a fondu en larmes en conférence de presse, interrogé sur la question du racisme qu’il subit en Liga. « C’est quelque chose d’assez triste, c’est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chacune de mes plaintes me rend très triste. Mais comme tous les Noirs du monde… », s’est lamenté le Brésilien, frustré par « l’absence de punition ». Souvent épinglé pour son comportement chambreur sur le terrain, il admet « avoir beaucoup de choses à améliorer », mais n’excuse pas pour autant les commentaires qu’il reçoit. Ces insultes le rendent « de plus en plus triste » et lui donnent « de moins en moins envie de jouer ».

L’attaquant du Real Madrid a affiché sa peine aux yeux du monde pour à nouveau se dresser contre ce problème d’ampleur qui le frappe depuis plusieurs mois. Lui s’est montré clair à ce propos, il veut « continuer à jouer ». Il a d’ailleurs « demandé de l’aide » aux instances comme l’UEFA, la FIFA ou la CONMEBOL, dénonçant les multiples insultes racistes qu’il reçoit à chaque rencontre. Cette conférence de presse a été ponctuée par une ovation des journalistes pour donner du soutien à un joueur qui n’a qu’un souhait, « que les gens de couleur aient une vie normale ».

Vinicius rompe a llorar en Valdebebas al hablar sobre el racismo. “Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran”.@elmundoes pic.twitter.com/wLbDkKLSLV — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) March 25, 2024

