L’Atlético tremble, mais bat Almeria

Atlético 2-1 Almeria

Buts : Morata (17e) et Correa (22e) pour les Colchoneros // Léo Baptistão (62e) pour l’UDA

Opposé à la lanterne rouge Almeria ce dimanche après-midi, au Civitas Metropolitano, l’Atlético a plié son affaire (2-1) pour conforter sa place dans le quatuor de tête et rester à hauteur de la première place. Almeria est la seule équipe des cinq grands championnats à n’avoir remporté aucun match.

Après avoir assis leur domination, les Colchoneros ont piqué à deux reprises au quart d’heure. Trouvé aux abords de la surface par Antoine Griezmann, Álvaro Morata s’est en effet infiltré en crochetant César Montes, avant d’éliminer Luis Maximiano pour pousser le ballon au fond (1-0, 17e). Dans la foulée, c’est Marcos Llorente qui s’est mué en passeur, trouvant Ángel Correa en retrait et seul devant le but pour faire le break (2-0, 22e).

Pourtant, l’embellie madrilène ne dure qu’un temps. La faute à une fragilité défensive, voyant notamment Almeria glaner six corners consécutifs (quinze au total, contre trois seulement pour les hôtes). Jan Oblak doit alors s’employer à plusieurs reprises, en détournant par exemple la tête plongeante – trop axiale cependant – d’Adrián Embarba (52e). Le Slovène bien trop sollicité et finalement mis à mal sur la frappe d’Alejandro Pozo, déviée par Samuel Lino, et qu’il ne peut que repousser dans les pieds de Léo Baptistão, parvenu à suivre (2-1, 62e). Le même Baptistão que l’on a retrouvé au une-deux avec Sergio Arribas, mais ce dernier a de nouveau buté sur Oblak (73e). Heureusement pour les uns, malheureusement pour les autres.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Savić, Witsel, Azpilicueta (Giménez, 75e) – Llorente, Lino (Riquelme, 75e), De Paul (Saúl Ñíguez, 61e), Koke, Griezmann – Correa (Molina, 75e), Morata (Depay, 60e). Entraîneur : Diego Simeone.

Almeria (4-4-2) : Maximiano – Chumi, Edgar González, Montes, Akieme – Pozo (Puigmal, 85e), Dion Lopy, Robertone (Baba, 86e), Embarba (Ramazani, 85e) – Arribas, Léo Baptistão. Entraîneur : Gaizka Garitano.

L'Atlético domine Almeria grâce à Griezmann