L'Atlético domine Almeria grâce à Griezmann

Atlético de Madrid 2-1 Almeria

Buts: Griezmann (5e, 43e) pour l’Atlético / Giménez CSC (37e).

En voiture, Simeone !

Au Wanda Metropolitano, l’Atlético de Madrid accueillait Almeria avec l’objectif de prendre trois points supplémentaires dans la course à la Ligue des Champions. Et comme très souvent cette saison, les Colchoneros ont pu compter sur leur facteur X Antoine Griezmann pour y parvenir (2-1).

À l’affût dans les six mètres, l’attaquant français a ouvert le score de la tête après un corner botté par Yannick Carrasco (5e, 1-0). Inspiré mais pas assez précis, Angel Correa a manqué le but du break d’un joli coup du foulard (26e). Cela aurait pu avoir des conséquences fâcheuses, surtout après l’égalisation visiteuse sur un but contre-son-camp du malheureux José Maria Giménez (37e, 1-1).

Mais une nouvelle fois, l’association Carrasco-Grizou a fait des malheurs et le dernier nommé s’est offert un doublé sur une passe de son coéquipier belge juste avant la pause (43e, 2-1). Au retour des vestiaires, les vagues madrilènes se sont succédées mais Carrasco a vu sa frappe détournée par Fernando Martinez sur son poteau (60e). De son côté, Griezmann a trouvé ce même poteau pour s’opposer à son triplé (62e). En fin de match, Almeria a pensé obtenir un possible penalty pour une main de Giménez, mais Portillo était hors-jeu au préalable.

Deux coups de Grizou, ça calme.

Atlético de Madrid (5-3-2): Oblak – Carrasco, Hermoso, Giménez, Witsel, Molina – De Paul (Barrios, 78e), Koke, M.Llorente – Griezmann, Correa (Morata, 64e). Entraîneur: Diego Simeone.

Almeria (3-4-2-1): Fernando – Babic, Ely, Kaiky (Embarba, 84e) – Centelles, Costa, Robertone (Ramazani, 68e), H.Mendes (Puigmal, 58e) – Baptistão (Portillo, 68e), Melero (De La Hoz, 68e) – L.Suárez. Entraîneur: Rubi.

