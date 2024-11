Pronostic Rayo Vallecano Las Palmas : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Rayo Vallecano enchaine face à Las Palmas

Calé dans le ventre mou de la Liga, le Rayo Vallecano veut profiter de la réception de Las Palmas pour consolider sa position et accroître son avance sur la zone rouge. La formation dirigée par Inigo Perez est sur une bonne dynamique puisqu’elle ne s’est inclinée qu’une seule fois lors des 7 dernières journées sur la pelouse de Majorque. Le week-end dernier, le Rayo est reparti de l’avant à domicile en dominant Alaves (1-0) sur une réalisation contre son camp d’un joueur basque. Lors de cette rencontre, la bande à Perez a pris les 3 points alors qu’elle a évolué en infériorité numérique pendant 70 minutes à la suite de l’expulsion de Mumin, qui manquera la réception de Las Palmas. Dans cette formation, on retrouve une star internationale avec James Rodriguez. Le Colombien n’est pas satisfait de son temps de jeu dans le club espagnol et ne semble pas avoir la confiance de son coach.

Promu, Las Palmas avait réussi à se sauver l’an passé mais a perdu son coach qui a rejoint le FC Séville. Désormais entrainé par Diego Martinez, la formation insulaire a connu une entame très compliquée puisque les joueurs des Canaries ont attendu la 10e journée pour remporter leur 1er match de la saison face à Valence, très mal classé. Sur cette lancée, Las Palmas avait réussi à accrocher une deuxième victoire face à Girona, lui aussi en méforme. En revanche, les partenaires de Fabio Silva n’ont pas enchainé et se sont inclinés le week-end dernier sur la pelouse de l’Atlético Madrid (2-0). A domicile, le Rayo Vallecano devrait prendre le dessus sur une équipe de Las Palmas dans le dur depuis l’entame de saison.

