Pronostic Las Palmas Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid enchaîne face à Las Palmas

Las Palmas a réussi sa mission maintien la saison passée. En effet, la formation insulaire a fini en 16e position avec 7 points de plus que le premier relégable, Cadix. En revanche, l’équipe des Canaries a difficilement terminé l’exercice avec 15 matchs sans la moindre victoire. Cet été, le club de Las Palmas a changé d’entraîneur avec Carrion qui a pris la place de Garcia Pimienta. Sur sa lancée de sa mauvaise fin de saison passée, la formation des Canaries n’a toujours pas remporté de rencontres lors de ce nouveau championnat, avec un match nul face à Séville (2-2) et une défaite contre le promu Leganés (2-1). Dans cette formation, on retrouve des éléments comme les recrues estivales McBurnie, McKenna ou Cilessen.

En face, le Real Madrid sort d’une saison brillante au cours de laquelle la Maison-Blanche a remporté la Liga et une nouvelle Ligue des champions. Cet été, la formation merengue s’est renforcée en attirant Kylian Mbappé et le Brésilien Endrick. Le capitaine tricolore connaît un départ poussif. Buteur contre l’Atalanta, l’ancien joueur du PSG a depuis livré deux ternes prestations face à Majorque (1-1) et contre Valladolid (3-0). Lors de ce dernier succès, le Real a fait la différence en seconde partie de saison avec des buts de Valverde, Diaz et Endrick. Le Brésilien a remplacé Mbappé et a marqué quelques minutes après son entrée en jeu. Avec 4 points, le Real accuse déjà 2 points de retard sur le FC Barcelone qui vise le titre. Déterminés à hausser le ton, la formation madrilène et Mbappé devraient s’imposer face à Las Palmas.

Le Real Madrid renverse Las Palmas et prend la tête en Liga