La section féminine d’Orléans lance un appel aux dons

Après la lutte, la débrouille !

Engagé dans une longue bataille financière cet été pour rester en deuxième division féminine, l’US Orléans a finalement eu gain de cause fin juillet pour continuer d’évoluer dans l’antichambre de l’élite hexagonale. Un destin plus réjouissant que son homologue bordelaise, mais qui ne signifie pas pour autant que l’argent n’est plus un problème, dans un football féminin aux moyens bien plus réduits. Ce qui fera indéniablement partie des chantiers de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel (LFFP) est pour le moment toujours l’affaire des clubs, et pour respecter ses obligations fédérales, l’USO est dans l’obligation d’engager une équipe réserve, nécessaire dans le cahier des charges d’un club de seconde division.

💛❤️ 𝗨𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗲́𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗹'𝗨𝗦𝗢🐝 — US Orléans (@US_Orleans) September 18, 2024 Un modèle économique inexistant

Bien que cette dernière ne soit engagée qu’en Régional 1, les coûts seront multiples, et l’association, à différencier de la société anonyme sportive professionnelle (SASP), a donc décidé de lancer un appel aux dons. Une cagnotte participative a donc été créée et affiche pour objectif d’atteindre les 150 000 euros. « Avec la professionnalisation du football féminin, le cahier des charges augmente pour l’équipe fanion en Seconde Ligue, alors qu’il n’existe aucun modèle économique pour équilibrer le budget dans ce secteur », a ainsi justifié la section, ajoutant qu’elle était en recherche « d’un cercle conséquent de mécènes pour l’accompagner dans son développement afin de placer les joueuses dans les meilleures conditions au quotidien à l’entraînement, mais également en compétition ».

Si les joueurs de la section masculine (National) pouvaient contribuer, ce serait le meilleur des exemples.

