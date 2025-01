Bernard Casoni condamné à 25 000 euros d’amende suite à ses propos racistes

Retour à la charge.

Un an et demi après les faits, Bernard Casoni, champion d’Europe 1993 avec l’OM, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans à 25 000 euros d’amende (dont 15 000 avec sursis), selon L’Équipe, pour propos racistes tenus en septembre 2023, alors qu’il entraînait l’US Orléans. Absent à l’audience comme lors du délibéré, il conteste cette décision et a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel.

« Cela ne correspond pas à son parcours ni à ses valeurs »

Pour rappel, l’affaire remonte à des déclarations polémiques sur des joueurs, où Casoni avait notamment rabaissé les joueurs de la communauté maghrébine. Des propos qui avaient conduit à son licenciement par l’USO. Son avocat, Me Emmanuel Daoud, plaide le malentendu : « Il conteste avoir tenu des propos à caractère raciste. Cela ne correspond pas à son parcours ni à ses valeurs. » À l’inverse, les associations SOS Racisme et Sportitude, parties civiles, saluent une décision forte. « Le tribunal rappelle que le racisme n’a sa place ni dans le football ni ailleurs », a réagi leur avocat, Me Guillaume Traynard.

En attendant, Bernard Casoni continue son aventure sur le banc du SC Gagnoa, en deuxième division ivoirienne.

