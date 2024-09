Kylian Mbappé : « J’ai beaucoup plus de tranquillité à Madrid »

Il est plus tranquille depuis que Nasser ne lui envoie plus dix courriers par jour.

Auteur de ses deux premiers buts en Liga, et au Santiago-Bernabéu, Kylian Mbappé a permis au Real Madrid de s’imposer ce dimanche face au Real Betis (2-0). Tout sourire après son doublé, KM9 a pris le temps de s’arrêter en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes, en espagnol et en français. Il a même pu dresser un premier bilan de sa nouvelle vie à Madrid : « Un peu bizarre parce que je ne parle plus beaucoup français, ça me manque un peu. Mais le reste, c’est top. Il fait super beau, c’est une super ville », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

Même s’il n’a encore pu découvrir la capitale dans ses moindres recoins – « parce qu’on a tout de suite enchaîné tous les trois jours » –, il se sent bien à Madrid. Notamment pour une raison : « J’ai beaucoup plus de tranquillité ici. » « C’est normal, quand tu es français en France, ce que je représente là-bas… c’est normal que les gens te donnent beaucoup d’amour et beaucoup de pression. Ici, je suis une star, mais juste le joueur du Real Madrid. C’est cool et je suis beaucoup plus tranquille dans ma vie », a-t-il développé.

Encore un Parisien qui crache sur la capitale dès qu’il la quitte…

