Un autre crack du Barça prolonge jusqu'en 2030

Continuez chez papa et maman.

Les histoires d’amour qui traversent les épreuves sont souvent les plus belles. Pablo Páez Gavira, plus connu sous le blaze de Gavi, vient de prolonger avec le FC Barcelone jusqu’en 2030 selon un communiqué du club. Le milieu andalou de 20 ans aura donc passé la moitié de sa vie avec le club catalan, alors qu’il y a posé ses crampons à 11 ans.

Le retour en force de l’enfant prodige.

Le crack formé à La Masia avait un contrat jusqu’en 2026, mais le Barça n’a pas voulu attendre pour sécuriser son pitbull de l’entrejeu. Après une blessure qui aurait pu briser bien des carrières – rupture du ligament croisé et ménisque explosé en novembre 2023 – Gavi a mis moins d’un an à revenir aux affaires. Il a retrouvé les terrains en octobre dernier et enchaîné 20 matchs sous Flick, dont neuf en tant que titulaire, avec deux buts et trois passes décisives dans la besace. Suffisant pour convaincre la direction blaugrana de lui signer un CDI + mutuelle.

131 matchs avec le Barça à même pas 21 piges, Gavi joue en vitesse X2. Débarqué en équipe première sous Koeman à 17 ans et 24 jours, il a enchaîné avec Xavi et s’épanouit désormais sous Flick, qui ne tarit pas d’éloges sur sa grinta et son volume de jeu. Statistiquement, le technicien allemand est même celui qui l’a le mieux utilisé : 89,8 % de passes réussies, 8,26 récupérations par match et un apport offensif qui commence à se faire sentir.

Après Araujo jusqu’en 2031, Pedri jusqu’en 2030 et Gerard Martín jusqu’en 2028, le Barça veut bâtir sur les bases de sa jeunesse dorée.

Comme quoi on peut quand même faire carrière après les croisés.

