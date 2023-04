Gavi est le jeune joueur le plus prometteur du monde

Gavi, le futur très grand.

L’Observatoire du football CIES a sorti son classement des 200 joueurs de moins de 20 ans les plus actifs, et ce, dans 75 ligues du monde entier. Cette étude est réalisée sur le cumul d’expérience de jeu acquis lors de la dernière année. Gavi, milieu du FC Barcelone, arrive en tête avec un capital expérience relatif 4,37 fois supérieur à la moyenne observée pour les joueurs du même âge et du même poste. Le jeune Espagnol a joué 42 matchs pour 2 buts et 6 passes décisives. Derrière lui, on retrouve Jude Bellingham (Borussia Dortmund) avec 3,66, et Marcos Leonardo (Santos) avec 3,16.

Cette analyse est réalisable grâce à la méthode du capital expérience, calculé selon les minutes jouées en matchs officiels durant l’année civile passée, le niveau sportif des parties et les résultats. Ce capital expérience a été réalisé grâce à la moyenne mesurée pour les joueurs « du même âge et du même poste, ce qui nous permet de présenter un score relatif », comme le précise la méthode.

Les joueurs en tête du classement par poste sont : Plamen Andreev (Levski Sofia, gardien), António Silva (Benfica, défenseur central), Alejandro Balde (Barcelone, latéral gauche), Rico Lewis (Manchester City, latéral droit), Arthur Vermeeren (Royal Antwerp, milieu défensif), Pablo Gavi (Barcelone, milieu central), Bilal El Khannouss (KRC Genk, milieu offensif), Matheus Martins (Watford, ailier gauche), Ângelo Gabriel (Santos, ailier droit) et Marcos Leonardo (Santos, avant-centre).

Un XI parfait pour composer sa prochaine équipe sur FUT.

