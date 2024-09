Adeptes de la méthode Coué ?

Vivement critiqué pour sa politique tarifaire, jugée trop chère par les suiveurs de la Ligue 1 malgré des ajustements survenus mi-septembre, DAZN a dressé le bilan de ses débuts en tant que diffuseur de la Ligue 1, ce mercredi.

« On a fait un travail incroyable en quelques semaines pour le lancement de la Ligue 1 et le lancement de la Betclic Elite qui arrive, s’est félicité Brice Daumin, le directeur général de la chaîne dans le cadre de la présentation de la nouvelle saison du championnat français de basket masculin. On est très contents de ce qu’on a fait ces dernières semaines. Les signaux faibles sont clés. On est très contents des retours des fans, des clubs sur l’approche éditoriale. On a eu zéro bug. Les retours des fans et des clubs sont positifs. » Et d’ajouter : « On construit dans la durée, parce qu’on est là pour plusieurs années. On se réjouit du démarrage. Maintenant, il faut ajuster. Il faut tirer les enseignements et faire évoluer quand il y a besoin de faire évoluer. »

Pour rappel, DAZN a acquis début juillet les droits de retransmission TV de huit matchs de Ligue 1 par journée pour 400 millions d’euros par an jusqu’en 2029 avec un objectif clair, compter 1,5 million d’abonnés début 2025. Brice Daumin ne s’est en revanche pas exprimé sur le nombre d’abonnés actuels.

Totò Schillaci, pour une nuit éternelle