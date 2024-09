Clément Grenier se fixe l’ultimatum du mercato hivernal pour raccrocher ou non les crampons

Avis aux intéressés.

Avant de commencer sa nouvelle aventure de consultant à Canal +, ce jeudi, à l’occasion du match opposant le Stade brestois au Sturm Graz, Clément Grenier a évoqué, dans L’Équipe, l’hypothèse d’une fin de carrière dans les mois à venir. Toujours passionné par son sport, l’Ardéchois de 33 ans se fixe un ultimatum, cet hiver.

« Je veux me donner une dernière chance, même si je sais que le foot est en train de changer et de prendre une direction un peu différente de ce que j’ai connu. J’ai déjà vécu cette situation, il y a trois ans, à la fin de mon contrat à Rennes (2021), puisque j’étais resté sept mois au chômage, à m’entraîner seul, avant de signer à Majorque, début mars (2022). Ce n’est pas évident, mais je suis prêt, je me suis entouré de personnes compétentes pour pouvoir m’entraîner à 100 % et terminer sur un dernier challenge, parce que j’ai toujours la motivation et que je suis jeune », a-t-il déclaré.

Pour une dernière dose de coups francs

« Je me fixe ce marché hivernal avant de prendre une décision définitive. Je suis assez lucide, je sais que c’est de plus en plus difficile pour un joueur qui passe les 30 ans, malheureusement, alors que c’est la période dans laquelle on se sent le mieux. Je suis en pleine forme physique. »

Faudra pas bégayer quand vous aurez Grenier à la cave.

Totò Schillaci, pour une nuit éternelle