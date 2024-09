Adrien Rabiot rejoint enfin son club de coeur.

Arrivé à Marseille ce lundi soir pour signer à l’OM, Adrien Rabiot a eu le droit à un accueil de rock star de la part des supporters locaux – plusieurs centaines – à l’aéroport de Marignane. « Je ne m’attendais pas à ça, a lâché l’ancien joueur du PSG aux médias présents sur place. Cela me fait chaud au coeur, je sais que ma famille est contente aussi. Cela donne envie de jouer et de gagner. On m’a dit que 400 à 500 personnes étaient venues, c’est vraiment incroyable, je ne m’attendais pas à autant de bonne humeur, de chaleur. »

💬"Je ne m'attendais pas à ça (…) ça donne envie de jouer et gagner" ⚽Les premiers mots d'Adrien Rabiot lors de son arrivée à Marseille avant de signer son contrat à l'OM pic.twitter.com/tkztnPbT0F — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 16, 2024

« L’objectif c’est de gagner, de retrouver la Champions League »

« Ça s’est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m’a présenté le projet, j’ai adhéré, continuait l’international français. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m’a parlé vraiment sportivement. Il y a aussi tout ce qu’on connaît : la ferveur, le stade, le public qui vit le foot… L’objectif c’est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je ne sais pas si je pourrai jouer tout de suite (contre Lyon, dimanche), si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J’ai hâte de m’entraîner et de retrouver le Vélodrome. »

Tout Marseille a déjà oublié qu’il était parisien.

⚽Adrien Rabiot est arrivé à Marseille, accueilli par une centaine de supporters de l'OM pic.twitter.com/kwzShZ7HaH — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 16, 2024

RABIOT QUI FAIT LE « QUI SAUTE PAS N’EST PAS MARSEILLAIS » MDRRR C’EST VRAIMENT LE SUPPORTER QU’IL PENSE ÊTRE 💙🤍😭😭#TeamOM#OM pic.twitter.com/TnGgW4ofiM — MONKEY D. NICO 💙 (@Uzumaniko) September 16, 2024

