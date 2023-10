Le Barça enchaîne face au Shakhtar

FC Barcelone 2-1 Shakhtar Donetsk

Buts : Torres (28e) et F. López (36e) pour le Barça // Sudakov (62e) pour Donetsk.

La promenade de santé en C1 se poursuit pour le FC Barcelone.

Après deux victoires en deux journées dans ce groupe H, les Catalans se sont logiquement imposés dans le stade olympique Lluís Companys. À Montjuic, les hommes de Xavi Hernandez ont rapidement pris les devants dans la rencontre. Suspendu pour cette rencontre, Gavi a laissé sa place au milieu du terrain au prometteur Fermín López. Très remuant pendant toute la première période, le milieu relayeur barcelonais a d’abord obligé Dmytro Riznyk à une première parade (8e). Lancé dans la profondeur par Ilkay Gündoğan, le produit de La Masia a trouvé la barre du portier ukrainien, mais Ferran Torres a bien suivi pour ouvrir le score d’une puissante reprise dans le but (1-0, 28e). Homme de cette première période, López a doublé la mise d’une somptueuse frappe poteau rentrant (2-0, 36e).

Au retour des vestiaires, une tête de João Félix aurait pu alourdir le score, mais Riznyk s’est détendu pour maintenir le suspense (48e). Signalé hors jeu, Torres s’est ensuite vu refuser un doublé (59e), puis Heorhiy Sudakov a trompé Marc-André ter Stegen sur le premier tir cadré des visiteurs (2-1, 62e). Touché dans son orgueil après cette réduction de l’écart, le collectif blaugrana s’est remis dans le sens de la marche grâce à… l’insatiable Fermín López, auteur d’une frappe sur le poteau (68e) et d’un nouveau but refusé pour hors-jeu (69e). Finalement, la véritable tuile pour les locaux va intervenir à un quart d’heure de la fin du match avec la blessure de Félix à trois jours du premier Clásico de la saison contre le Real Madrid. Et cela commence à faire beaucoup puisque Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha ou encore Jules Koundé sont déjà à la case infirmerie.

Le Barça a pris une grosse option sur la qualification en huitièmes de finale, mais il a perdu de nouvelles plumes avant un match capital…

FC Barcelone (4-3-3): Ter Stegen – M.Alonso (Baldé, 70e), I.Martinez (Christensen, 82e), Araujo, Cancelo – Romeu, Gündoğan, F.López (Casado, 82e) – J.Félix (Guiu, 75e), Yamal, F.Torres. Entraîneur : Xavi Hernández.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk – Azarov, Matvienko, Bondar, Konoplia – Stepanenko (Eguinaldo, 92e), Bondarenko – Kryskiv (Newerton, 63e), Sudakov, Zubkov – Sikan (Kelsy, 70e). Entraîneur : Marino Pusic.

