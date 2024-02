Arsenal se rassure en pulvérisant Newcastle

Arsenal 4-1 Newcastle

Buts : Botman CSC (17e), Havertz (24e), Saka (64e) et Kiwior (69e) pour les Gunners // Willock (84e) pour les Magpies

Frustré par son revers face à Porto en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions et dans l’obligation de l’emporter pour ne pas voir Liverpool et Manchester City s’envoler, Arsenal s’est remis la tête à l’endroit en ne faisant qu’une bouchée d’une équipe de Newcastle fantomatique ce samedi soir (4-1).

À sens unique

Déterminés et agressifs, les Gunners mettent tout de suite la pression sur les Magpies en leur infligeant un pressing infernal. Pour confirmer cette belle entrée en matière, Bukayo Saka est le premier à allumer la mèche dans la foulée d’une belle action collective, mais sa frappe est détournée par Sven Botman, puis captée par Loris Karius, qui dispute son premier match en Premier League depuis 4 ans (8e). Les hommes de Mikel Arteta prennent finalement et logiquement les devants grâce à un but contre son camp de Botman, sur un corner de Saka (1-0, 17e). Sonné par cette ouverture du score tout en étant incapable de sortir de sa partie de terrain, Newcastle subit les nombreuses offensives adverses et finit par craquer de nouveau : servi sur un plateau par un centre en retrait de Gabriel Martinelli, Kai Havertz plonge au premier poteau avant de crucifier Karius d’un plat du pied imparable (2-0, 24e). Tout sauf rassasiés, les Gunners continuent de harceler leur adversaire du soir, et il faut un retour défensif fabuleux de Sean Longstaff pour empêcher Martinelli de plier la rencontre (26e). Avant que le Brésilien, trouvé par Saka, ne manque sa tête quelques minutes plus tard (30e). C’est ensuite au tour de Karius d’éviter à son équipe de sombrer en repoussant parfaitement une tentative de l’infatigable Saka, qui avait mis dans le vent deux défenseurs des Magpies (38e). Pour la première fois depuis 10 ans, Newcastle n’a pas tenté la moindre frappe lors d’une première période.

Arsenal ouvre le score après un énorme cafouillage des défenseurs de Newcastle 😳 Et au final c'est Botman qui marque contre son camp 🥶#ARSNEW | #PremierLeague pic.twitter.com/0ZnC5g7FL1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 24, 2024

Après la tempête, les hommes d’Eddie Howe reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions. À l’image du tir d’Anthony Gordon capté par David Raya (49e), et de la frappe d’Alexander Isak (61e). Mais Arsenal, pourtant moins fluide dans le jeu, ne tremble pas. Dans la foulée d’une perte de balle de Botman au milieu du terrain, les Gunners lancent une contre-attaque rapide : trouvé par Havertz sur la droite, l’étincelant Saka feinte un débordement, crochète son vis-à-vis et inscrit le troisième but d’une frappe croisée (3-0, 65e). Le cauchemar des Magpies ne s’arrête pas là, puisque sur un corner de Rice, Jakub Kiwior met un coup de casque pour tuer tout suspense (4-0, 69e). Après de nombreux changements, Newcastle sauve l’honneur : sur un centre de Dan Burn, l’entrant Joe Willock trompe Raya d’une tête lobée (4-1, 84e). Un but qui ne change, au bout du compte, rien. Les hommes d’Arteta remplissent le contrat en enchaînant une sixième victoire consécutive en championnat et en revenant à une longueur de Manchester City et deux points de Liverpool, premier. Invaincu depuis début janvier, Newcastle – qui n’a pas gagné à l’Émirates Stadium depuis 2010 – compte dix points de retard sur Tottenham, cinquième.

Arsenal (4-3-3) : Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Ødegaard (Smith Rowe, 74e), Jorginho (Elneny, 88e), Rice – Saka (Nelson, 75e), Havertz (Nketiah, 75e), Martinelli (Trossard,62e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Newcastle (4-3-3) : Karius – Trippier, Schär, Botman (Lascelles, 72e), Livramento (Burn, 72e) – Longstaff, Guimarães (Willock, 72e), Miley – Almiron (Murphy, 63e), Isak (Barnes, 63e), Gordon. Entraîneur : Eddie Howe.