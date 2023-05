Arsenal et Ramsdale calment Newcastle

Tandis que Nick Pope et Aaron Ramsdale se sont livré un duel à distance, Arsenal a disposé de Newcastle (2-0) dans une partie aussi ouverte que plaisante. Les Gunners espèrent toujours un faux pas de Manchester City, dans la course au titre.

Newcastle 0-2 Arsenal

Buts : Ødegaard (14e) et Schär CSC (71e) pour les Gunners

Arsenal, meilleure équipe de Premier League hors de ses bases, a frappé d’ambitieux Toons (0-2) qui n’avaient jusqu’ici été vaincus que par Liverpool dans leur antre cette saison. Sur un malentendu, la messe n’est peut-être pas encore dite pour le titre.

Martin Mystère

En ce week-end de couronnement britannique, Newcastle démarre pied au plancher. Bien aidé par le débordement d’Isak côté gauche, Jacob Murphy tamponne le montant gauche d’Aaron Ramsdale (2e). Dans la foulée, les Magpies pestent… mais l’arbitre Kavanagh revient sur sa décision, et annule le penalty un temps concédé par Jakub Kiwior, étant donné que sa cuisse droite n’est pas devenue une main d’un jour à l’autre. Mais comme souvent dans ces cas-là, les grosses cylindrées ne font pas dans la miséricorde : sur sa première escarmouche, Arsenal pique par Martin Ødegaard qui fait tournoyer le cuir du gauche et l’envoie dans le petit filet (0-1, 14e). Après son doublé face à Chelsea, l’artiste norvégien fait donc encore des siennes. Du bout du pied devant Martinelli (20e), puis du bras gauche en face-à-face avec Bukayo Saka (24e), le portier Nick Pope maintient tant bien que mal Newcastle dans la partie. Comme pour lui répondre, Ramsdale ferme les jambes sur un tir du droit de Joe Willock (27e) avant de plonger dans les pieds de Wilson (29e) à la limite du péno. À bout portant, Ødegaard échoue quant à lui à bout portant à cause du pied droit de Pope (45e+7).

Une victoire en Granit

L’entame du second acte ressemble, à s’y méprendre, à la copie du début de match : de nouveau à l’abordage, Newcastle voit l’omniprésent Alexander Isak fracturer le montant de Ramsdale sur une tête de près (48e). Le portier des Cannoniers prend le relais, et sort ensuite un arrêt de classe internationale du bras sur un coup de casque surpuissant de Fabian Schär (49e). Les deux formations se livrent alors encore davantage, et le spectacle est plus que jamais au rendez-vous. Sur la gauche de la surface, par exemple, Martinelli fixe avant d’enrouler sur la transversale (52e). Pope manque ensuite d’être lobé sur un corner rentrant de Saka, mais sa claquette sauve les apparences (57e). Une dizaine de minutes après un sauvetage kamikaze et maîtrisé de Granit Xhaka dans les guiboles de Willock, Martinelli s’infiltre côté gauche en fixant et en dribblant son vis-à-vis : son centre fort aux abords du but est envoyé par Schär, du droit, dans la cage d’un Pope désabusé (0-2, 71e). Longtemps endiablé, le rythme de la partie retombe dans les vingt dernières minutes. En bloc bas, Arsenal bloque sans grande difficulté les timides incursions des ouailles d’Eddie Howe. Hormis un enroulé d’Allan Saint-Maximin balayé par Ramsdale (90e+2), le silence accompagne la fin de match des locaux. Tandis que Newcastle va devoir reprendre ses esprits pour ne pas laisser filer la Ligue des champions, Arsenal revient provisoirement à une longueur du leader Manchester City (qui bénéficie toujours d’un joker comptable).

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman, Burn (Targett, 82e) – Joelinton (Anderson, 81e), Guimarães, Willock (Saint-Maximin, 78e) – Murphy (Almirón, 65e), Wilson (Gordon, 78e), Isak. Entraîneur : Eddie Howe.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Kiwior, Gabriel, Zinchenko (Tierney, 61e) – Ødegaard (Partey, 80e), Jorginho, Xhaka – Saka (Nelson, 87e), G. Jesus (Nketiah, 87e), Martinelli (Trossard, 80e). Entraîneur : Mikel Arteta

