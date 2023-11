Pronostic Newcastle Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal se relance à Newcastle

La 11e journée de Premier League nous offre une superbe affiche, samedi, entre Newcastle et Arsenal. L’an passé, ces deux formations avaient été des satisfactions du championnat, avec une 2e place pour les Gunners et une 4e pour les Magpies. Grâce à cette position, les deux clubs ont retrouvé la Ligue des Champions où Newcastle a brillé contre le PSG (4-0) avant de chuter à domicile contre Dortmund (0-1). Sur le plan national, les Toons sont pour l’instant à la 6e place. Impressionnants de solidité l’an passé, les Magpies ont déjà perdu des points à 5 reprises cette saison. Pas épargné par un début de calendrier difficile, Newcastle s’est notamment incliné contre Brighton, Liverpool et Manchester City. Lors des 2 dernières journées, la bande à Eddie Howe a partagé les points avec West Ham (2-2) et Wolverhampton (2-2) à chaque fois en déplacement. Lors de son dernier match face aux Wolves, Newcastle a mené suite à un doublé de Wilson mais n’a pas été en mesure de tenir le score. En milieu de semaine, les Magpies ont brillé en Carabao Cup en surclassant Manchester United (0-3) à Old Trafford. Déjà finaliste de cette compétition l’an passé, les Toons viennent consécutivement de sortir City et United de la compétition. Au prochain tour, les partenaires de Bruno Guimaraes se déplaceront à Chelsea pour tenter de décrocher une place en demi-finale.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Arsenal fut admirable la saison dernière poussant City dans ses retranchements dans la course au titre en Premier League. Le club londonien réalise une excellente entame de championnat puisqu’il occupe la 2e place avec seulement 2 points de retard sur Tottenham. Invaincu, le club londonien a seulement laissé échapper des points face aux autres formations londoniennes avec des nuls dans les derbys face à Fulham, Tottenham (2-2) et Chelsea (2-2). Le week-end dernier, les Gunners n’ont fait qu’une bouchée de la lanterne rouge Sheffield United (5-0) avec un triplé de Nketiah qui a pris la place de Gabriel Jesus, blessé. En revanche, déjà vaincu à Lens en Ligue des Champions, Arsenal a connu un nouveau faux-pas en Coupe avec son élimination en milieu de semaine de la Carabao Cup face à West Ham (3-1). Pour cette rencontre, Arteta avait aligné une équipe remaniée et devrait s’appuyer sur son XI type du moment à St James Park avec les retours des Saliba, Rice, Martinelli, Saka ou Odegaard. Ce déplacement réussit plutôt bien aux Gunners. Déterminé à revenir sur Tottenham, Arsenal pourrait s’imposer face à Newcastle qui a perdu déjà plusieurs matchs de championnat face à des bien classés.

► Le pari « Victoire Arsenal » est coté à 2,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 240€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Nketiah buteur » est coté à 3,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 340€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Newcastle – Arsenal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Newcastle Arsenal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Arsenal et Ramsdale calment Newcastle