Newcastle fait tomber Arsenal

Newcastle 1-0 Arsenal

But : Gordon (64e) pour les Magpies

Après avoir terrassé Manchester United à Old Trafford en Cup mercredi et dans une ambiance électrique, Newcastle a pris le meilleur dans le duel de gros bras du week-end en Premier League sur un but de renard d’Anthony Gordon. De quoi revenir temporairement à trois points des places qualificatives en Ligue des champions, alors qu’Arsenal chute pour la première fois en championnat cette saison et laisse à City le fauteuil de leader pour ce samedi soir. Lancée au chant des trompettes, en mémoire aux morts des deux Guerres mondiales, la partie a en tout cas débuté tambour battant, les troupes d’Eddie Howe faisant valoir leur science du pressing aux visiteurs.

Ce qui n’a pas empêché Arsenal de prendre progressivement le jeu à son compte et de s’installer dans la moitié de terrain des Magpies, sans pour autant se montrer dangereux (sept tirs à un pour les Londoniens à la demi-heure de jeu, pour aucune frappe cadrée). La rencontre s’est alors enlisée dans un faux rythme déprimant, raison pour laquelle Kai Havertz a décidé de réveiller Saint-James Park en découpant la cheville de Sean Longstaff. Miguel Almirón a quant à lui profité du chahut pour s’agiter sur son aile droite, mais Anthony Gordon – seul au second poteau – a manqué son contrôle (41e). À son tour, Gabriel Martinelli a enfin apporté un peu de percussion : bien qu’en position idéale dans la surface, sa frappe toute molle a filé droit sur Nick Pope pour le premier tir cadré de la rencontre (45e+2). Et si Bruno Guimarães s’est fritté avec Declan Rice, la rencontre n’a pas décollé.

Gordon pour faire la différence

Après l’entracte, les 22 acteurs ont cependant décidé de passer la vitesse supérieure. Le jeu s’est dès lors libéré des deux côtés, Gordon se promenant tout d’abord dans la surface des Gunners sans trouver l’ouverture. Avant qu’Almirón ne profite des largesses de la défense d’Arsenal en contre pour lancer son numéro 10 dans la surface, repris par la patrouille. Gordon, encore lui, a finalement profité d’une sortie manquée de Raya et d’une remise approximative de Joelinton – probablement fautif, sur le coup – pour débloquer la situation après une interminable intervention de la VAR (1-0, 64e).

Invaincu jusqu’ici en Premier League cette saison et dans le dur, Arsenal s’est vu contraint de se découvrir encore un peu face à des locaux explosifs en contre. Les hommes de Mikel Arteta ont mis le pied sur le ballon (67% de possession de balle, en seconde période), mais ils ont cruellement manqué de tranchant dans la surface adverse. À l’image de la multitude de centres qui n’ont pas trouvé preneur, ou de l’absence de la moindre frappe cadrée en deuxième période. Insuffisant pour faire plier Newcastle, qui se relance et revient à quatre points de son adversaire du jour.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Lascelles, Burn (Livramento, 46e) – Guimarães, Longstaff, Joelinton – Almirón (Murphy, 63e ; Ritchie 79e) , Wilson (Willock, 63e), Gordon. Entraîneur : Eddie Howe.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White (Zinchenk, 74e), Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Rice, Jorginho (Vieira, 79e), Havertz – Saka, Nketiah (Trossard, 79e), Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

