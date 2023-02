« Ce n’est plus possible. Nous devons tout changer », Martinez évoque le réveil de Manchester United

Tout s’explique.

« Nous connaissons nos qualités et notre mentalité. Nous savons ce que nous devions absolument mieux faire et que tout peut arriver ensuite. Alors après un début de saison compliqué où l’attitude de certains était vraiment mauvaise, nous avons parlé dans le vestiaire. On s’est tout dit, a lancé Lisandro Martinez dans les colonnes du Telegraph ce samedi matin à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle, puis on s’est regardé, on a regardé l’écusson sur nos maillots et on s’est dit : “Les gars, ce n’est plus possible. Nous devons tout changer !” »

🔴 Playing with controlled aggression 🔴 How 'cleverness' can compensate for height 🔴 His partnership with Raphael Varane Read our Lisandro Martinez interview#TelegraphFootball #MUFC — Telegraph Football (@TeleFootball) February 24, 2023

Une anecdote facile à raconter quand tout va mieux ? Peut-être. En tout cas, depuis le retour de la compétition après la trêve due à la Coupe du monde, Manchester United, c’est dix-huit matchs toutes compétitions confondues, quatorze victoires, une défaite face à Arsenal et l’élimination de l’actuel leader de la Liga en prime. « Nous sommes métamorphosés. Que ce soit dans l’énergie en coulisse, aux entraînements et dans les duels sur le terrain, reprend l’Argentin, aujourd’hui nous voulons tout gagner, et ça commence dimanche ! »

Si tout se passe comme prévu, Loris Karius transforme tous les rêves de Martinez en cauchemars.