Lisandro Martínez sera absent pour un bon moment

Dur de supporter Manchester United cette saison.

Revenu mi-janvier après quatre mois d’absence et 23 matchs manqués, Lisandro Martínez a de nouveau vu sa santé lui jouer des tours ce dimanche, lors de la victoire face à West Ham (3-0). Après le pied, celui qui a dû quitter ses partenaires à la 71e minute est cette fois handicapé par son genou. Ce lundi, Manchester United a confirmé que le défenseur argentin souffrait d’une blessure « au ligament latéral interne du genou » et devrait donc « être indisponible pendant au moins huit semaines ». Licha sera donc obligé de rester sur le côté jusqu’en avril et le sprint final de cette saison décevante de la part des Mancuniens.

Sending strength, @LisandrMartinez 👊

Our defender has sustained a knee injury and is expected to be out of action for at least eight weeks. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 5, 2024