Nouvelle blessure pour Lisandro Martínez

Lisandrout Martínez.

Une tuile de plus pour le champion du monde argentin, arrivé à Manchester United à l’été 2022 et qui accumule les pépins physiques chez les Red Devils. Bis repetita : le club mancunien a annoncé dans un communiqué que le défenseur était touché au mollet et devrait être absent pour « au moins un mois ».

Martínez aura seulement eu le temps de jouer une vingtaine de minutes contre Brentford ce week-end pour son retour à la compétition. Il n’est pas le seul à se retrouver sur le flanc, puisque Victor Lindelöf souffre également des ischio-jambiers et devrait manquer à l’appel ces prochaines semaines.

ℹ️ @LisandrMartinez and @VLindelof will be out of action for at least a month.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 2, 2024